Elezioni Sanremo: dissenso sui social, il candidato Alessandro Mager esprime vicinanza a Rolando

Alessandro Mager esprime vicinanza al Candidato Rolando per il fenomeno dello shitstorm. "Il rispetto delle idee politiche altrui è fondamentale per la convivenza democratica. Purtroppo i social a volte danno voce a persone che non permettono un dialogo costruttivo. Buona Pasqua e Buona campagna elettorale a tutti i candidati".