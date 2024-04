La Compagnia ‘Emporio del Teatro’, con l'incasso ad offerta libera dell'ultimo spettacolo a Camporosso, ha donato un televisore all'Istituto 'Padre G. Semeria' di Coldirodi a Sanremo.

L'Emporio del Teatro, associazione fondata e diretta da Ernestina Pellesi, autrice e regista di tutte le commedie messe in scena, calca da anni i palcoscenici dei teatri in provincia di Imperia, non a scopo di lucro, e collabora con Auser e Banca del Tempo di Sanremo.