Calcio. Serie D, Sanremese sconfitta a Varese nel turno pre pasquale. La delusione di Masu e Gori (Video)

E' unanime il coro che a fine partita si innalza dal "Franco Ossola" di Varese da parte del Presidente della Sanremese, Alessandro Masu, e dell'allenatore Mattia Gori: è inaccettabile che una squadra che si deve salvare abbia quell'atteggiamento che si è visto in campo, con i ragazzi che devono capire che non sono ancora salvi.

Pesa, e non poco, la sconfitta contro il Città di Varese: perchè è arrivata al 91', in superiorità numerica, senza la cattiveria giusta che serve in questi momenti per evitare la zona playout. E in questo senso, se già a prescindere dal risultato di ieri la partita di domenica 7 Aprile in casa contro l'Alba sarebbe stato un crocevia importante, a questo punto diventa fondamentale. Anche perchè l'Alba si trova a 30 punti, meno sei lunghezze dal sestultimo posto, attualmente occupato dalla Vogherese a 36. E se la distanza a fine torneo della terzultima dovesse essere almeno di 7 punti da quel sestultimo posto, scatterebbe la retrocessione diretta senza lo spareggio.

Sarebbe importante per la Sanremese, nello scontro diretto, assestare una spallata importante all'avversario, cercando di mettersi ancor più al sicuro.