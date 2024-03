Sanremo, a Villa Sylva serata con il giornalista sportivo Giorgio Cimbrico (foto)

Lusinghiero successo per l’incontro promosso lo scorso 21 Marzo dal Lions Club Sanremo Host, nella figura del suo Presidente Guido De Angeli e avente per argomento: “La corsa nella storia Milano Sanremo”, evento svoltosi nella accogliente cornice di Villa Sylva alla presenza di un pubblico piacevolmente interessato all’argomento. La serata si è inserita nella serie di incontri promossi quest’anno dal Lions Club Sanremo Host, celebrativi dei principali eventi che riguardano la città di Sanremo.

Merito della riuscita della serata la partecipazione dell'illustre ospite e relatore Giorgio Cimbrico di cui segue un breve ritratto: Cimbrico nasce a Genova il 10 giugno 1951; matura la sua passione per il ciclismo giovanissimo, anzi piccolissimo, infatti, nei vicoli del centro storico ha la fortuna di incontrare Fausto Coppi. Racconta che suo padre, stringendo in quell’occasione la mano al Campionissimo, non gli nascose di essere un tifoso convinto di Bartali.

L’amore incondizionato per lo sport nacque però con le Olimpiadi di Roma del 1960 dove la vittoria di Livio Berruti rimane un punto fermo, un’ispirazione che lo porta ad agire in età adulta da dirigente, organizzatore, giornalista, imitando illustri epigoni francesi.

Scrive per il Secolo XIX da 45 anni e ha seguito 7 Olimpiadi, dodici mondiali e dodici europei di atletica, tre mondiali di calcio e molto altro (rugby, ciclismo, vela) in lunghi anni di pellegrinaggi. Ha seguito una quindicina di corse ciclistiche Milano-Sanremo, ricordando quando alla vigilia, era un obbligo passare del tempo al telefono per dettare la definitiva ed esatta lista dei partenti. In famiglia anche il figlio Andrea, ha ereditato la passione per lo sport e il giornalismo, attualmente è il capo della comunicazione della federazione rugby.

Giorgio Cimbrico è scrittore e autore di diversi famosi libri sportivi sull’atletica e sul rugby, il libro “Gli implacabili” è stato vincitore di un premio letterario. Notevole è inoltre il volume “I coccodrilli” sulla commemorazione dei campioni dello sport.

Cimbrico nella sua bella e coinvolgente relazione, ha ripercorso in particolare la storia della Milano – Sanremo, toccando svariati episodi e raccontando una serie di aneddoti, naturalmente sconosciuti alla maggioranza dei partecipanti destando curiosità e interesse nella serie di interventi che ne sono seguiti. La serata si è conclusa con la consegna del guidoncino del club al giornalista Giorgio Cimbrico.