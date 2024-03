Calcio a 5 serie C, l'Airole cede al Taggia nell'ultima giornata ma mantiene il 5° posto finale (foto)

Si chiude con una sconfitta per 7-3 la stagione 2024 dell'Airole FC nel campionato di calcio a 5 di Serie C della Liguria. Fra le mura amiche di un PalaRoja gremito di pubblico infatti le viverne sono state superate venerdì sera dal Taggia che si giocava le ultime possibilità di agguantare lo spareggio per il primo posto, speranza poi resa vana dal Città Giardino Marassi che, espugnando il campo del Caramagna, si è laureato campione regionale cogliendo la promozione in serie B. Quinto posto finale invece per l'Airole, una posizione che sarebbe valsa il primo turno dei playoff regionali proprio contro il Taggia se, come previsto dal regolamento di quest'anno, il distacco in classifica fra le due squadre non fosse stato superiore ai 5 punti.

Dopo essersi portati in vantaggio con Cristian Crucitti, infortunatosi sul gol e costretto a lasciare il campo, i biancoverdi subivano il veemente ritorno del Taggia che andava sul 3-1 prima della seconda rete locale su un gran diagonale da fuori area di Filippo Caramello Canzone. Il finale del primo tempo era però ancora di marca ospite e si chiudeva sul 5-2 a favore dei giallorossi. Stesso canovaccio nella ripresa con l'Airole in gol grazie ad un pregevole colpo di tacco di Joel Valenti ma punita da due reti del Taggia in contropiede per il 7-3 finale. Un risultato che quindi non impedisce all'Airole di mantenere il quinto posto finale, anche grazie alla sconfitta del Genova Futsal nel derby contro il Genova C5 che ha ottenuto i suoi primi punti stagionali proprio all'ultima giornata, ma che esclude le viverne dai playoff a causa di un distacco in classifica incolmabile, ormai da diverse giornate, con le squadre di alta classifica.

A salutare così la fine del campionato è stato il presidente biancoverde Stefano Ricci: "Ringraziamo i coach Cristian Biancheri, Fiorenzo Favaloro e tutti i giocatori per questa stagione che ci ha fatto vivere come sempre momenti di grande intensità ed alcune vittorie di grande cuore come quella in casa col Genova Futsal o in trasferta contro il Genova Calcio a 5. Qualche rimpianto per alcuni punti persi che però alla luce dei grandi distacchi in classifica sarebbero comunque stati insufficienti in chiave playoff. I nostri complimenti al Città Giardino per la vittoria del campionato mentre noi inizieremo già nei prossimi giorni a pensare alla stagione FIGC 2024-25 valutando nel frattempo anche la partecipazione a qualche torneo locale per vivere ancora insieme gli ultimi mesi di questa stagione."

Ancora una volta a fianco del club della Val Roja per tutto il campionato è stata poi la Federazione Calcistica del Principato di Seborga, storica partner dei biancoverdi: "Desideriamo ringraziare anche da parte nostra lo staff, i giocatori ed il Presidente dell'Airole Stefano Ricci - ha sottolineato il DS della FCPS Matteo Bianchini - che hanno affrontato un campionato a girone unico regionale molto difficile confermando il proprio valore per un quinto posto che in altre stagioni avrebbe comunque permesso l'accesso ai playoff. Situazione davvero clamorosa e sfortunata perché è la quarta volta in questi anni fra coppa e campionato che i nostri amici biancoverdi rimangono penalizzati dalla modifica di un cavillo del regolamento anche se, per quello che riguarda il caso di quest'anno, riteniamo sia giusto che le squadre nettamente in vantaggio dopo la regular season vengano premiate senza doversi rigiocare tutto in una sola partita, situazione non piacevole in cui ci siamo ritrovati anche col Pro Seborga in alcuni tornei. Saremo sicuramente al fianco dell'Airole anche nella prossima stagione ed intanto valuteremo insieme la partecipazione a qualche evento fra primavera ed estate."