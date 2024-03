Pallamano, l'Abc Bordighera vince: imbattuti gli under 13 (Foto)

Imbattuti gli under 13 dell'Abc Bordighera. Dopo aver vinto il proprio girone, sono tornati in campo per affrontare il nuovo girone e sono già riusciti a portare a casa ottimi risultati.

Il primo incontro si è svolto domenica 17 marzo sul campo della città gemellata Villefranche sur mer. "I ragazzi erano carichi e contenti di ricominciare a giocare" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Partenza molto positiva che vede i ragazzi subito a segno e dopo pochi minuti di gioco si trovano in vantaggio di diversi gol e chiudono il primo tempo con il risultato di 23 a 8. Nonostante non ci siano cambi e per buona parte del secondo tempo, a causa di un leggero infortunio di una compagna, affrontano gli avversari in inferiorità e alla fine portando a casa un risultato finale molto positivo: 40-15, nato da un bel gioco di squadra sia in difesa che in attacco".

Sabato scorso, invece, i leoncini U13 hanno affrontato in casa, davanti ad un numeroso pubblico, la squadra del Cavigal Nizza in una partita valida per la seconda giornata del campionato francese. "I ragazzi sono entrati in campo con i timori e l'ansia che si vive prima di ogni partita ma dopo pochi minuti di gioco hanno preso le misure agli avversari e con un gioco molto veloce e di squadra sono riusciti a portare a casa un ottimo risultato: 45-17" - dice l'Abc Bordighera - "Pochi errori in attacco e, soprattutto, una buona difesa hanno permesso ai ragazzi targati E.R.A. Foods/Romolo Amarea di vincere l'incontro e centrare l'ottava vittoria consecutiva!".

