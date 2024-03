Canoa: ottimi risultati negli ultimi fine settimana per gli atleti della Canottieri Sanremo (Foto)

Bell’inizio di stagione per la Canottieri Sanremo (sezione canoa) che, negli ultimi due fine settimana, si è messa in luce ai campionati italiani di fondo a Sabaudia e ai regionali (distanza 1.000 mt) sul lago di Candia (Torino).

Pur essendo una squadra molto giovane ha dimostrato di avere la determinazione e la grinta di chi vuole ottenere bei risultato. Il 16 e 17 marzo ai campionati di fondo sui 5.000 mt oltre al titoli italiani di Amanda Embriaco nel kl3, ottimi i due quarti posti del k4 ragazze formato da Viola Pompili, Valentina Sanchez e Jolanda Dos Santos ma anche del k2 senior di Camilla Pompili e Beatrice Pignotti.

Nelle categorie maschili ottime le prove del k2 ragazzi di Ibrahim Cherif e Simone Semeria, decimi assoluti e il 23esimo posto di Matteo Vitulano su ben 84 partenti. Il 24 marzo, a Candia, la canottieri si è presentata anche con la squadra giovanile ottenendo 8 titoli liguri con i più grandi:

- k1 ragazzi Matteo Vitulano

- k2 ragazzi Simone Semeria e Ibrahim Cherif

- k4 ragazzi con Vitulano, Semeria, Cherif e Samuele Lavagno

- k1 ragazze Viola Pompili

- k2 ragazze Pompili e Sanchez

- k2 junior Pompili e Dos Santos

- k1 senior Camilla Pompili

- k2 senior Pompili e Pignotti

Nelle categorie giovanili ottime le prove di Noemi Scordino, oro nel k1 200 mt e argento nel k1 2000 mt cadette. Argento nel k4 cadetti per Riccardo Boeri, Tommaso Sanchez, Enea Grancini e Giorgio Iadarola. Argento per Nicolò Trosso nel k1 cadetti e per Janaina Dos Santo nel k2 cadette a con Noemi Scordino.