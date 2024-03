Calcio giovanile: in campo per l'Ospedaletti solo la Under17 impegnata nel derby con il Ventimiglia

Nel fine settimana è scesa in campo solo una formazione del settore giovanile dell’Ospedaletti, la Under17 allenata da mister Marco Anzalone che è stata superata nel derby con il Ventimiglia.

Le altre squadre, invece, si sono fermate per via degli stop dei rispettivi campionati che riprenderanno dopo la pausa di Pasqua.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi Provinciali Under17

Ventimiglia - Ospedaletti 5-3

Marcatori: Pafumi, Lazri, Anzalone

Ospedaletti: 1 Rusciti, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Pallanca, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Kanina, 10 Lazri, 11 Turrini

A disposizione: 12 Annis, 13 Burdilla, 14 Abidi, 15 Aboulfadl M., 16 Aboulfadl A., 17 Magnani, 18 Anzalone, 19 Faurie

Allenatore: Marco Anzalone