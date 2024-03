Musica e danza si uniscono a Camporosso con "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi (Foto)

Musica e danza si uniscono a Camporosso. Al centro polivalente Giovanni Falcone, domenica 28 aprile alle 18, andranno, infatti, in scena "Le Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi. L'Orchestra da camera italiana 'Antonio Vivaldi' e la Compagnia del Teatro Ariston di Sanremo Proballet saliranno sul palco insieme in occasione della giornata internazionale della danza e nella settimana Vivaldiana Nazionale 2024.

"Il mese di aprile sarà ricco di spettacoli musicali di assoluto rilievo e culminerà nell’evento 'Le quattro stagioni a Camporosso'” - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "L’orchestra da camera italiana Antonio Vivaldi e la compagnia di danza Proballet del Teatro Ariston di Sanremo eseguiranno 'Le quattro stagioni' il 28 aprile alle 18, presso il Centro Falcone, in occasione della settimana nazionale vivaldiana e dalla giornata internazionale della danza".

Un evento organizzato dal comune di Camporosso. "Al termine dello spettacolo verrà offerto un buffet con prodotti del ponente ligure" - svela il primo cittadino - "L'ingresso è libero con prenotazione. Vi aspettiamo numerosi!".

L’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi”, fondata nell’anno 2010 dal maestro Roberto Allegro, è formata da musicisti provenienti da varie ed importanti esperienze artistiche in Italia e all’estero con particolare riferimento al settore della prassi esecutiva barocca anche con strumenti d’epoca. L’orchestra, diretta fino dalla sua fondazione dal M° Roberto Allegro, è balzata da subito all’attenzione della critica musicale nazionale ed internazionale soprattutto per le raffinate ed accurate esecuzioni del repertorio barocco italiano, con particolare riferimento alla Scuola Barocca Veneziana e Napoletana. Si è esibita in importanti sale da concerto e per prestigiose Istituzioni musicali sia in Italia che all’estero (Venezia, Chiesa di S. Giovanni in Bràgora, la Chiesa dove è stato battezzato Antonio Vivaldi e Scuola Grande di S. Marco, Milano, Coro della Chiesa di S. Maurizio, Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala e Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Teatro di Corte della Reggia di Caserta, Sanremo, Teatro del Casinò, Canterbury, Conquest House, Amsterdam, nella maestosa cattedrale Onze Lieve Vrouwekerk etc.). Dall’anno 2018 il sodalizio artistico è l’orchestra stabile della “Settimana Vivaldiana Nazionale”. L’orchestra ha anche collaborato con importanti e prestigiosi solisti quali il violinista Piero Toso, i pianisti Bruno Canino ed Antonio Ballista, l’oboista Carlo Romano, i flautisti Enzo Caroli e Filippo Staiano, e molti altri ancora, ottenendo costantemente importanti ed unanimi consensi di critica e di pubblico. Dall’anno 2016, inoltre, è l’Orchestra in residenza della Settimana Vivaldiana Nazionale, ideata ed organizzata dall’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” in collaborazione con il Management Artistico Musicorner di Mortara (PV).

L’Associazione Culturale Proballet è legalmente riconosciuta “Compagnia professionale di Balletto”. La direzione artistica è a cura del maestro Algeri Marcello. Tra i suoi scopi vi sono la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di spettacoli culturali riguardanti la danza e tutte le arti che ruotano attorno ad essa; l’apertura di nuovi posti di lavoro nel campo teatrale, scambi culturali, premi, gemellaggi; aggiornamenti, festival, interventi nelle scuole a favore dell’arte della danza e dell’espressione corporea.