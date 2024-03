Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi batte Shapovalov e approda agli ottavi di finale a Miami

Nuova maiuscola prestazione per il sanremese Matteo Arnaldi, che batte il canadese Denis Shapovalov ed approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.

Anche ieri sera i match del torneo americano sono stati interrotti dalla pioggia, ma Arnaldi ha mantenuto il suo gioco, impone dosi con il punteggio di 6-3 7-6, in un’ora e 40 minuti.

In vantaggio 4-2 prima dell’interruzione, al rientro in campo la chiave del primo set, visto che Arnaldi riesce ad evitare per tre volte il break del 3-4 e va prima 5-2 e quindi 6-3. Secondo set più equilibrato che arriva fino al tie-break, con Arnaldi che sfrutta il secondo dei due match point.

Con la vittoria di ieri sera Arnaldi sfiora la top 30 della classifica Atp. Agli ottavi di finale il matuziano giocherà contro Tomas Machac, giocatore della Repubblica Ceca numero 60 dell’Atp, che ha battuto Andy Murray.