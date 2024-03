Pallavolo: vittoria esterna e salvezza più vicina per la formazione femminile della Grafiche Amadeo Sanremo

Imponendosi per 3-2, fuori casa in un match combattuto e giocato punto a punti in ogni set, la Grafiche Amadeo Sanremo femminile conquista due importanti punti in classifica in chiave salvezza.

La formazione matuziana era all'ultimo posto del girone playout ma con una sola gara giocata. Ora le ragazze hanno agganciato il Serteco Genova ed hanno tre gare consecutive in casa.

Intanto tutta la dirigenza esprime soddisfazione per la convocazione di Matilde Guadagnoli allo stage organizzato dalla Fipav Italia e Liguria, con il tecnico della nazionale femminile giovanile Marco Mencarelli.