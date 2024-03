Pallacanestro: a fine stagione, amara retrocessione per il Bvc Sanremo Basket

La stagione del Bvc Sanremo Basket si è chiusa con un’amara retrocessione, che però non vanifica quanto di buono fatto in collaborazione con Sea Basket Sanremo e Bc Ospedaletti.

Queste le dichiarazioni del presidente del Bvc Alessandro Deda: “Un grazie particolare va a Mauro Bonino, nostro coach e responsabile del Sea Basket Sanremo, per averci allenato con passione e per averci messo a disposizione diversi atleti under del Sea, società ormai gemella del Bvc, con cui lavoriamo in stretta collaborazione da diversi anni.

Un ringraziamento speciale anche al Bc Ospedaletti, in particolar modo al presidente Davide Morabito, per aver creduto in questa nuova collaborazione, mettendoci a disposizione la splendida palestra di Ospedaletti e per averci aiutato e supportato nella gestione del team per tutta la stagione.

Il Bvc Sanremo è contento di queste collaborazioni e crede che sia la strada giusta per creare qualcosa di positivo per il futuro della pallacanestro della nostra provincia”.