Judo: Veneto e Piemonte d'oro per il Budo Sanremo con Fontana e Pesce

Weekend d'oro per gli atleti del Budo Sanremo che nella giornata di Sabato 23 Marzo hanno preso parte al Gran Premio 1°-2°-3° dan svoltosi a Grisignano di Zocco (Vicenza), gara di acquisizione dei DAN, dove Filippo Fontana (-73Kg) conquista il gradino più alto del podio. Buona prova anche di Jody Michele (-66Kg) quinto e Fabio Coletta (-66Kg) settimo.

Domenica 24 Marzo hanno invece preso parte al 2° Memorial Luca Fincato tenutosi a Castelletto Sopra Ticino (Novara) gli atleti appartenenti alle classi U15 e U13 del Budo Sanremo ed anche in Piemonte il club matuziano ha conquistato l'oro con Ludovica Pesce (-57kg) che conquista l'oro chiudendo tutti gli incontri prima del limite. Gara sfortunata per Mattia Pascuzzo che non trova il giusto feeling con la competizione e cede nelle fasi preliminari del torneo.

"Al di là degli ottimi risultati siamo contenti dei progressi fatti dai nostri atleti e dell'avvicinamento che stanno facendo agli appuntamenti più importanti" dichiara il tecnico Nicola Gianforte.