Ciclismo: grande successo per la festa di sabato della Nuova Ciclistica Arma (foto)

È stata una vera grande festa per la Nuova Ciclistica Arma quella che si è svolta sabato pomeriggio in Piazza Chierotti.



Musica, bambini e divertimento hanno fatto da cornice alla presentazione delle squadre agonistiche giovanili che rappresenteranno la società nella Stagione ciclistica 2024.



All'evento è intervenuto anche il Senatore Gianni Berrino che ha aiutato la Nuova Ciclistica Arma ad ottenere l'Argentina Park, uno spazio sicuro ed ampio in cui i bambini e le bambine si possono allenare in serenità. "Anche chi non riuscirà in questo sport avrà comunque successo nella vita. Forza bambine forza bambini e forza piccole canaglie".



Queste le parole del senatore Berrino il cui intervento è stato seguito da quello del Presidente della Società Gianluca Oddone, il quale dopo aver ringraziato gli sponsor, ha ringraziato le famiglie dei giovani e delle giovani atlete: "Senza le famiglie che si adoperano per aiutarci andremmo poco distanti. Il ciclismo è una scuola di vita, questo sport ci insegna tanto. Sostenete i ragazzi e aiutateli a raggiungere i loro sogni".



Questi i valori della Nuova Ciclistica Arma: una grande famiglia in cui tutti sono benvenuti.