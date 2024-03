Che tempo che fa, da Gianna Nannini a Neri Marcorè: ospiti domenica 24 marzo

(Adnkronos) - Nuova puntata sul Nove oggi, domenica 24 marzo, di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata Gianna Nannini, live con il singolo 'Io voglio te', estratto dal nuovo album di inediti 'Sei nel l’anima', omaggio a una delle sue hit più famose e prima parte di un progetto che comprende, oltre al disco, un tour europeo in partenza il prossimo novembre, un film e la riedizione della sua autobiografia 'Sei nell’anima (Cazzi miei)'.

Neri Marcorè e Giovanni Storti, di nuovo insieme sul grande schermo in 'Zamora', film che segna il debutto alla regia di Marcorè liberamente ispirato all’omonimo romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone, scomparso a gennaio 2023. E ancora: Enrico Brignano, prossimamente in tour europeo con il suo show teatrale 'Ma…diamoci del tu!'; il direttore del Tg LA7 Enrico Mentana; l’economista Carlo Cottarelli; la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; Michele Serra; Frank Matano e Lucia Ocone, rispettivamente co-conduttore e concorrente della quarta edizione di 'LOL – Chi ride è fuori'; la leggenda dello sci di fondo Manuela Di Centa, membro onorario del CIO e che vanta un palmares di 7 medaglie olimpiche e altrettante mondiali, oltre a 14 vittorie e 30 podi totali in Coppa del Mondo di Sci di Fondo; Fabio Rovazzi; Simona Ventura.

Ci saranno inoltre Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Renato Romagnoli, direttore di Chirurgia generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Loredana Macchietti Minà, presidente della Fondazione Gianni Minà ETS che nei prossimi giorni presenterà il nuovo database contenente il patrimonio filmico e cartaceo del grande giornalista scomparso un anno fa.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Il talk show tornerà in diretta domenica 14 aprile.