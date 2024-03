Tiro con l'arco: domenica di gara per gli arcieri gialloblù di San Bartolomeo

Oggi a Genova al Palazzetto dello sport Maragliano sì è svolta una gara indoor interregionale 18 metri. Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato ottenendo buoni risultati.

Nella divisione olimpica secondo posto senior per Fabio Furlanetto e terzo posto per Andrea D'Amico. Tra gli allievi ottavo posto per Alessio Cioria.

Passiamo alla divisione arco nudo. Tra le senior femminile terzo posto per Lucia Lenzi. Tra i master maschile secondo posto per Cesare Prette, terzo posto per Maurizio Gabrielli, settimo posto per Giuseppe Capalbo, undicesimo posto per Davide Piana. La squadra master maschile si classifica al secondo posto con Prette,Gabrielli, Capalbo.