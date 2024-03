Tennis: il sanremese Matteo Arnaldi supera il secondo turno al Masters 1000 di Miami

Superato anche il secondo turno del torneo Masters 1000 di Miami, con una prestazione maiuscola, il sanremese Matteo Arnaldi.

Al torneo con 9 milioni di dollari di montepremi, ha battuto il fortissimo kazako Alexander Bublik (numero 18 della classifica mondiale ATP). Nel match di questa notte Arnaldi sembra migliorare ancora il suo livello di gioco, con quelle che sono le sue qualità naturali di acume tattico, flessibilità e combattività, con il servizio e la risposta alla battuta.

Contro un giocatore estroso e talentuoso come il kazako la solidità e concentrazione di Matteo ha avuto la meglio proprio sul finire del primo set quando sul punteggio di 5/4 per Arnaldi. Bublik ha mostrato esitazione al servizio e il sanremese si è aggiudicato il primo set per 6/4.

Il secondo è filato via liscio per l’incapacità di Bublik di riprendere a lottare punto su punto. 6/4 6/1 il risultato finale che proietta Arnaldi al terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov che, a sorpresa, ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 della classifica ATP, con best ranking al numero 3 del mondo.