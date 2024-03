Pallavolo, il Grafiche Amadeo torna a mani vuote dalla trasferta di Saronno: Gialloneri sconfitti 3 a 0.

Ritorno alla realtà per il Grafiche Amadeo, che lascia sconfitto per 3 a 0 (25-13; 25-15; 25-21) il palasport di Saronno. Partiti alla volta della cittadina lombarda, decisi a dare continuità a quello che era sembrato l’inizio di un trend positivo (la prima vittoria stagionale, nel campionato nazionale maschile di serie B di volley, la settimana precedente, aveva rafforzato l’entusiasmo in casa sanremese) i gialloneri di Cesare Chiozzone hanno trovato sulla loro strada una formazione quadrata, ben disposta in campo e forte di un gruppo di elementi dalle spiccate qualità tecniche.

«Abbiamo ingaggiato una bella sfida, ma si è capito sin da subito che per noi sarebbe stata durissima –il commento del presidente del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– in campo hanno fatto loro quello che avremmo dovuto fare noi. Sono partiti forte e ci hanno concesso pochissimo. Siamo riusciti a mettere fuori la testa solo da metà gara in poi. Nel terzo set, giocato punto a punto, siamo stati anche avanti, ma alla fine ogni sforzo si è rivelato vano».

Le uniche soddisfazioni, in casa sanremese, sono venute ancora una volta dai più giovani.





«Nell’ambito di quello che è ormai il nostro obiettivo, Chiozzone ha impiegato in campo il solito bel gruppetto di ragazzi dai quali sono emerse indicazioni positive segno che il percorso intrapreso è quello giusto». Sottolinea Privitera.

Il campionato nazionale maschile di serie B di volley si fermerà ora per un turno in osservanza delle festività pasquali. Alla ripresa, sabato 6 aprile (21esima giornata) il Grafiche Amadeo sarà nuovamente impegnato in trasferta, questa volta in Piemonte, ad Alba, contro il Mercatò.

I risultati delle altre gare della 20esima giornata: Zephir Mulattieri SP – Mercatò Alba 0-3; Yaka Volley Malnate VA – PVLCerealterra Ciriè 3-0; Volley Parrella TO – Sant’Anna TomCar TO 0-3; Trading Log SP – Rossella ETS Caronno 0-3; R&S Mozzate – Alto Canavese TO 0-3. Ha riposato: Ilario Ormezzano BI.

Classifica: Sant’Anna TomCar TO* e Alto Canavese TO 44, Rossella ETS Caronno* e Yaka Volley Malnate VA 43, PVL Cerealterra Cirié 38, Volley Parrella TO e Trading Log SP* 30, Saronno* 22, Mercatò Alba* 21, Ilario Ormezzano BI* 19, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 5. *=Una partita in meno.