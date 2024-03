Basket: il Bvc Sanremo chiude la stagione con la vittoria interna contro Valpetronio

Il Bvc Sanremo ha chiuso in bellezza una travagliata stagione, terminata con la retrocessione, superando nettamente sul parquet di casa il Valpetronio Casarza Ligure, al termine di 40 minuti giocati con qualità di gioco e convinzione.

L’incontro è stato preceduto da un minuto di raccoglimento in memoria di Nicolino De Simeis, indimenticato playmaker e allenatore del Bvc Sanremo, purtroppo scomparso nei giorni scorsi all’età di 75 anni.

Bvc Sanremo – Valpetronio 80-63 (18-19, 20-9, 19-19, 23-16)

Bvc Sanremo: Borro 8, Franceschini 6, Tacconi Daniele 3, Genovese, Deda 6, Pistola G. 7,Colombo 38, Lupi, Tacconi Davide 12. Coach: Alessandro Deda.

Valpetronio: Beltrami 17, Bottaro 17, Gamaleri 9, Tasso J. 9, Marjanovic 2, Calzolari 8, Tasso N. 1, Davini. Coach: Callea.

“Un grazie a tutti i ragazzi, ennesima partita giocata con carattere, che ci ha visto portare a casa la seconda vittoria consecutiva - commenta Alessandro Deda, presidente, allenatore e giocatore del Bvc - pur in una stagione con tante difficoltà, non abbiamo mai fatto un passo indietro dal punto di vista dell’impegno e del rispetto verso i compagni e verso il campionato, che abbiamo sempre affrontato a viso aperto in ogni occasione, indipendentemente dalle condizioni in cui siamo scesi in campo. Purtroppo abbiamo perso tante partite con scarti minimi, un vero peccato considerato il rendimento nelle ultime uscite. Un grazie particolare al veterano Luca Colombo, per la stagione straordinaria che ha fatto, un punto di riferimento in campo, capace di creare da solo continui vantaggi offensivi. Inoltre si è sempre messo a disposizione di tutti, aiutando i giovani nella loro crescita. Tutti però hanno dato il massimo. Ora continueremo ad allenarci e tra qualche settimana inizieremo a programmare la prossima stagione”.