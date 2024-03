Ventimiglia: in fiamme un portone delle case popolari alle Gallardi

Il portone di un alloggio delle case popolari 'Gallardi' di Ventimiglia è andato a fuoco ieri sera intorno alle 23. L'origine dell'incendio non è ancora stata chiarita, anche se l'ipotesi maggiormente accreditata è quella dell'origine dolosa.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco anche se le fiamme erano già state in parte domate da alcuni dei presenti.

Non si registrano feriti o intossicati, ma solamente danni materiali.