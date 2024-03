Volley, Il Grafiche Amedeo torna in trasferta: domani il confronto col Saronno

Sulle ali dell’entusiasmo scaturito a seguito della prima vittoria stagionale conseguita sabato scorso a villa Citera, di fronte al proprio pubblico, a spese degli spezzini dello Zephir Mulattieri, il Grafiche Amadeo torna domani in trasferta.

Nella prima di altre due sfide consecutive “fuori casa” (intervallate dalla sosta pasquale) i gialloneri faranno tappa a Saronno per affrontare una formazione reduce dal turno di riposo imposto a rotazione alle partecipanti al girone A del campionato nazionale maschile di serie B e che “naviga”, in classifica, di poco al di sopra della zona rischio. Ambizione dei sanremesi di Cesare Chiozzone è quella di riuscire a ripetere domani sera, in Lombardia, la bella prestazione di sabato scorso.

All’appuntamento i gialloneri si presenteranno con la stessa formazione schierata in campo contro lo Zephir Mulattieri. Tra i riconfermati ci sarà anche Matteo Brun,uno dei più giovani componenti della rosa del Grafiche Amadeo.

"Ha 17 anni, ma sta dimostrando doti e qualità non indifferenti –commenta il presidente del sodalizio giallonero, Giuseppe Privitera– sabato scorso, contro gli spezzini dello Zephir è stato uno dei più costanti nel rendimento denotando nei fatti una crescita tecnica esponenziale». La scelta, forzata anche dalla necessità,di ringiovanire il gruppo è vissuta con particolare soddisfazione dal presidente e dal gruppo dirigente del Riviera Volley Grafiche Amadeo –Oliflor. «Bisogna esserci per crescere, ma anche per capire cosa significhi giocare ogni partita ad un così alto livello tecnico ed agonistico: sfide che non hanno confronti rispetto alla serie regionale –ribadisce Giuseppe Privitera– è straordinario osservare l’impegno costante sia tecnico che agonistico del gruppo giocatori che in barba al fatto d’essere fanalino di coda del torneo ha sempre lottato senza timori contro ogni avversaria. Fonte di ulteriore soddisfazione è inoltre il fatto che alcuni nostri giocatori sono attentamente osservati e valutati positivamente da tecnici di squadre avversarie. Anche per questo continuiamo con orgoglio a portare il nome di Sanremo e della provincia di Imperia nel panorama del volley nazionale».

Le altre gare della 20esima giornata: Zephir Mulattieri SP – Mercatò Alba; Yaka Volley Malnate VA– PVLCerealterra Ciriè; Volley Parrella TO– Sant’Anna TomCar TO; Trading Log SP – Rossella ETS Caronno; R&S Mozzate – Alto Canavese TO. Riposa:Ilario Ormezzano BI.

Classifica:Sant’Anna TomCar TO*e Alto Canavese TO 41, Rossella ETS Caronno*e Yaka Volley Malnate VA 40, PVL Cerealterra Cirié 38, Volley Parrella TO eTrading Log SP*30, Saronno*e Ilario Ormezzano BI 19, Mercatò Alba* 18, 16, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 5. *=Una partita in meno.