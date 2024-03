Lo Judo Club Sakura con Maya Benvenuto conquista il 5° posto agli juniores A2

Un altro ottimo risultato è arrivato a rallegrare il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: nella finale nazionale del Campionato Italiano Juniores A2 di Judo svoltosi a Leinì (TO), Maya Benvenuto ha conquistato un ottimo quinto posto che conferma la qualità della preparazione degli atleti del Club di Arma di Taggia.

Dopo un primo incontro perso con una forte atleta piemontese che ha poi vinto il titolo italiano, Maya Benvenuto ha saputo reagire con decisione vincendo a sua volta il successivo incontro. Giunta alla fase dei recuperi, ha ceduto per poco nella parte finale, posizionandosi al quinto posto in classifica.

I Maestri Alberto e Manuela Ferrigno, che hanno accompagnato e seguito l' atleta in gara, hanno commentato: "Stiamo passando un periodo positivo nel settore agonistico , in questo momento soprattutto in ambito femminile. Il Tecnico Alessio Ferrigno segue costantemente gli atleti sia nella preparazione fisica che in quella tecnica ed agonistica. Nel corso di quest' anno abbiamo avuto risultati molto soddisfacenti che spronano a continuare sempre meglio nella preparazione. I prossimi impegni agonistici interesseranno sia le categorie degli Esordienti B, nonchè dei Cadetti e speriamo di ottenere ancora qualche risultato soddisfacente".