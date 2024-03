Federazione Calcistica di Seborga, la Targa Speciale 2023 a Luca Taliercio Presidente del Bitta FootGolf Team

E' stata consegnata, come sempre nei primi mesi della stagione sportiva successiva, la Targa Speciale che ogni anno la Federazione Calcistica del Principato di Seborga assegna a personalità che si sono particolarmente distinte nello sviluppo delle attività federali. La scelta della FCPS per il 2023 è così ricaduta sul proprio settore 'FootGolf' con la premiazione Luca Taliercio, presidente del Bitta Team, il club genovese che ormai da cinque stagioni rappresenta il Principato e la sua Federazione in questa affascinante disciplina con risultati di assoluto livello fra cui il primo storico titolo italiano della FCPS grazie ad Edoardo Bosio nella classifica individuale assoluta AIFG 2022 oltre alle numerose tappe vinte da Selvaggia Palombini nel circuito femminile passando per le prestigiose vittorie di squadra ed individuali nel campionato Interregionale Nord Ovest AIFG culminate poi con la conquista di due edizioni della Team's Cup, la competizione fra i club vincitori dei quattro campionati interregionali italiani, di cui l'ultima vinta poche settimane fa ad Albisola.

Un percorso impreziosito dalle affermazioni in numerose gare della LNF, l'altra lega italiana del FootGolf assieme alla AIFG, e dalla partecipazione a campionati internazionali come l'Europeo di Buk in Ungheria, grazie alla stessa Selvaggia Palombini, e lo storico Mondiale di Orlando in Florida in cui cinque giocatori del Bitta hanno rappresentato Seborga sotto forma di piccola 'nazionale' del Principato all'interno di quella italiana da cui erano stati convocati. A complimentarsi col Presidente Luca Taliercio ed a consegnargli la Targa Speciale 2023 è stato così il Direttore Sportivo della FCPS Matteo Bianchini: "Ringraziamo di cuore Luca ed il Bitta per queste straordinarie stagioni vissute assieme. La Targa Speciale è un doveroso riconoscimento per questi anni di grande amicizia e di fantastici trionfi in questo bellissimo sport a cui la nostra Federazione ha sempre dato grande risalto. Un premio che estendiamo a tutti i giocatori del Bitta con la speranza che possano ottenere straordinarie vittorie anche in una stagione 2024 già partita col botto, con la conquista della storica Team's Cup ad Albisola, e che ci auguriamo possa proseguire alla grande già a partire da questo weekend con la disputa della prima tappa del Campionato Italiano AIFG 2024 in programma a Crema."