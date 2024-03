Calcio giovanile. Tre 2008 dell’Ospedaletti in prova per tre giorni con l’Entella

Nuovo riconoscimento per il lavoro dello staff e dei ragazzi del settore giovanile orange. Nei giorni scorsi tre ragazzi classe 2008 dell’Ospedaletti sono stati selezionati per una prova dalla Virtus Entella, società professionistica che milita in Lega Pro.

Simone Pallanca, Samuele Anzalone e Vladimir Faurie Ustinenko sono stati convocati per un allenamento allo stadio “Comunale” di Carasco e per la successiva amichevole al “Celeri” di Chiavari. Un doppio confronto spalmato su tre giorni con i ragazzi che militano nella Virtus Entella, un’occasione per mettersi in mostra agli occhi dei tecnici biancocelesti.

Continuano anche in questa direzione le collaborazioni dell’Ospedaletti con le società professionistiche liguri per dare ai ragazzi del settore giovanile l’opportunità di rispondere a chiamate importanti per la loro crescita sportiva e umana.