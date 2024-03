Sanremo: paura oggi in carcere, un detenuto distrugge un reparto e un altro provoca un incendio

Un detenuto di origini romene ha praticamente raso al suolo i corridoi del reparto di isolamento dove si trova (distruggendo tutto: neon, vetri e telefoni) e, quindi si è auto lesionato tagliandosi con una lametta in diverse parti del corpo.

Sempre oggi un altro detenuto, di origini magrebine, ha dato fuoco alla sua cella, distruggendo tutte le suppellettili. Solo l’intervento della Polizia Penitenziaria ha evitato che fuoco e fumo si diffondessero nel reparto. Entrambi i detenuti sono stati trasportati d’urgenza nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Sanremo.

“Ogni giorno nelle carceri – evidenzia Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa - si registra un vero e proprio bollettino di guerra con feriti e, talvolta, qualche morto, per la violenza scatenata da detenuti, di fatto vittime anche loro dell’inefficienza del sistema e abbandonati a sé stessi al pari degli operatori. Servono interventi urgenti ed equilibrati quanto tangibili, nei maggiori penitenziari che consentano di affermare la presenza dello Stato. Certo è che non si può continuare a restare inermi a fronte di omicidi, suicidi, e disumane aggressioni. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Ministro della Giustizia e il Governo tutto, non possono abdicare al rispettivo ruolo. E’ necessario un decreto carceri per affrontare l’emergenza, fatta soprattutto di un vuoto organico della Polizia Penitenziaria di 18mila unità, ma anche di sovraffollamento detentivo (A Sanremo sono 278 i detenuti sui 220 previsti)”.

“Occorre un urgente sfollamento – termina Pagani - prima che sia troppo tardi, che ci scappi il morto ma servono anche equipaggiamenti, strumentazioni e tecnologie adeguate, senza parlare della disorganizzazione che regna. Serve una strategia immediata, anche prevedendo l’impiego del Gruppo Operativo Mobile. Di certo, non si può continuare a restare supini a fronte dello sfacelo imperante”.