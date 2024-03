Tennis: due grandi prestazioni nella notte per i sanremesi Matteo Arnaldi e Gianluca Mager

Ottimo passaggio del turno, con grande sicurezza, per Matteo Arnaldi al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista matuziano ha battuto il francese Arthur Fils con il punteggio di 6/3 6/4.

La superiorità di Arnaldi, anche maggiore di quanto dica il punteggio finale, è dimostrata dal fatto che in tutta la partita non ha mai concesso una sola palla break, nonostante l’avversario fosse tutt’altro che da sottovalutare. Anzi, si tratta del giovane su cui i francesi puntano di più per il futuro. Al secondo turno Arnaldi troverà il kazako Alexander Bublik, numero 18 della classifica mondiale ATP. Partita quindi in salita per il valore dell’avversario ma che sicuramente Matteo affronterà con la solita determinazione e voglia di vincere.

Gianluca Mager ha invece superato il secondo turno del torneo Challenger Paraguay Open battendo l’argentino Lorenzo Rodriguez con il punteggio di 6/2 6/3. Nei quarti di finale incontrerà per la terza volta consecutiva l’altro argentino Roman Burruchaga, numero 161 della classifica ATP (bilancio per ora in parità, una vittoria a testa). Per la qualità del suo gioco Mager merita sicuramente palcoscenici più importanti e una vittoria lo avvicinerebbe al traguardo della partecipazione al torneo del Roland Garros di fine maggio.