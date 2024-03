'Piantiamo gli alberi e ricicliamo smartphone', iniziativa del Lions club Sanremo Matutia

“Piantiamo gli alberi e ricicliamo smartphone” col Patrocinio del Ministero dell’ambiente affiancati dagli amici della sede centrale di Roma. Questi gli obiettivi a costo zero del Tema Nazionale Lions 2023/24 per la salvaguardia dell’ambiente e che il club Sanremo Matutia condivide e per il quale sta rendendosi utile.

Dopo aver avviato una campagna di sensibilizzazione e di raccolta cellulari usati il socio Stefano Bianchi ha individuato un centro raccolta Amaie Energia Eco Punto in via Muccioli e stamane con Gianni Ostanel e la sottoscritta sono stati consegnati due enormi scatoloni con più di 200 cellulari che verranno riciclati, portati in centri di smistamento, smantellati e recuperati nelle parti ancora utili in quanto ognuno di essi può contenere in quantità minima di argento, oro, palladio, rame, silicio e altri materiali riutilizzabili. Il 96% del materiale è recuperabile, ma solo il 15% degli smartphone viene riciclato con una riduzione di CO2 notevole e risparmio energetico.

Così trattando i telefonini e piantando alberi rendiamo più salubre l’aria, contribuendo a migliorare il mondo per noi e per le future generazioni. Proprio per incrementare la produzione di ossigeno ed abbassare il tenore di anidride carbonica, i soci del club Matutia nel mese di aprile piantumeranno avvalendosi della collaborazione delle istituzioni scolastiche, nel Giardino dei Giusti di Coldirodi, situato in un’area verde vicino alla Pinacoteca Rambaldi, un albero donato generosamente da un socio del club.

Da studi approfonditi risulta che un albero adulto sia in grado di produrre ogni giorno la quantità di ossigeno necessaria alla vita di tre persone!! Per questo motivo i club vengono sollecitati a mettere a dimora alberi per il benessere individuale e per la collettività. L’obiettivo che ci si propone è l’inizio di un rimboschimento dei centri abitati riducendo con le sopracitate attività la fragilità ambientale.

Addetto stampa Lions club Sanremo Matutia Ballestra M.Luisa

Sanremo 21 marzo 2024