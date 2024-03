Dispositivi elettrici portatili: assemblaggio sicuro dei componenti

L'uso di apparecchiature elettriche portatili è comune in molti luoghi di lavoro e va dall'uso di lampade da scrivania negli uffici ai trapani e alle lucidatrici nei cantieri. Questi dispositivi rappresentano potenziali pericoli per la sicurezza che devono essere contrastati con controlli e altre misure di salvaguardia preventiva.

Norme e pratiche nella manutenzione delle attrezzature a corrente

incidenti sul lavoro

Nella maggior parte delle nazioni non esistono revisioni e prove sistematiche degli apparati da parte di un esperto. Tuttavia, in alcune regioni è stata istituita la pratica della supervisione e del collaudo periodico. La frequenza delle verifiche e degli audit ricorrenti può intercorrere da sette giorni a quattro anni. La cadenza dipende anche dai pericoli associati alle condizioni d’uso, come l'area di utilizzo e le condizioni ambientali.

Analisi degli infortuni correlati alla strumentazione elettrica mobile

Ci sono numerose direttive e decreti tecnici sulle regole di comportamento che illustrano la conformità dei marchi di sicurezza al momento dell’acquisto. In questo senso si possono virare le attenzioni per le viti metriche ed altri materiali a RS . Si potrà poi sapere come e dove utilizzare i macchinari, e come effettuare collaudi e prove.

Raccomandazioni sugli standard di sicurezza associati alle apparecchiature elettriche portatili

Le raccomandazioni da seguire sono:

La manutenzione deve essere realizzata esclusivamente da personale competente secondo le istruzioni riportate. Durante il trasporto di dispositivi elettronici , per effettuarlo in sicurezza, non sottoporre inutilmente l'apparecchiatura a urti o vibrazioni.

Evitare che il cavo di collegamento flessibile entri in contatto con temperature elevate, olio, bordi taglienti e parti in movimento. Vanno valutati tutti i pericoli legati all’uso in prossimità di cavi elettrici e tubature dell'acqua.

Non utilizzare gli equipaggiamenti in condizioni di pioggia e umidità, deve essere controllato anche il livello di protezione IP. Inoltre il dispositivo non deve essere usato in aree pericolose.

Indizi di anomalie e avarie nelle attrezzzature elettriche da trasporto

Inoltre potrebbero verificarsi guasti come scatti frequenti degli interruttori di protezione o dei fusibili. Si consiglia sempre un uso corrretto degli strumenti protettivi, senza mai bypassarli e una conservazione meticolosa dell’apparecchiatura quando non viene utilizzata.

Istruzioni sul luogo di lavoro: una priorità per la sicurezza

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura elettrica portatile, chi la utilizza deve ispezionarla visivamente. Per garantire la sicurezza va controllato che non ci siano segni di danni o difetti. Tra i monitoraggi di routine che vanno eseguiti c’è il funzionamento corretto dell’interruttore automatico, l’assenza di parti allentate o bulloni mancantil e segni di surriscaldamento o umidità.