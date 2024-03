Vela: 35 equipaggi da 11 nazioni per la 'Classe Dragone', al via la regata dal mare di Sanremo

Da domani si ritroveranno, come ogni anno, i migliori specialisti della ‘Classe Dragone’, 35 equipaggi provenienti da 11 nazioni affolleranno le banchine del Circolo presieduto da Beppe Zaoli per sfidarsi alla conquista di uno dei trofei più ambiti di questa classe.

Numerosi i favoriti tra i quali lo svizzero Wolf Waschkuhn con equipaggio portoghese, il maltese Loginov che corre per gli Emirati Arabi, l’ucraino Braslavets, già Medaglia d’oro olimpica, che corre per i colori Dello Yacht Club Sanremo. Le barche saranno ospitate a terra sul piazzale di Portosole mentre in mare sulle banchine del Club.

La città di Sanremo è una destinazione molto apprezzata dai dragonisti di tutto il mondo: merita, infatti, menzione il noto 90° Dragon Anniversary del 2019 che il Club si impegnerà a ripetere nel 2029, essendo rimasti in gara solo due paesi dopo due anni di selezione: Mastrand, in Svezia, e appunto Sanremo.

La regata rappresenta un grande appuntamento ricco di momenti di grande convivialità tra i quali il cocktail offerto dal Royal Hotel o il dopo regata della Portosole Cup previsto il sabato.

Un altro grande successo per il circolo è stato raggiunto, la scorsa settimana, da un gruppo di giovanissime, alla loro prima o quasi esperienza su una barca a bulbo, che hanno conquistato un bellissimo 5° posto su 20 in occasione della ‘Women’s Cup’ a Montecarlo.