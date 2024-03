Judo, il Budo Sanremo protagonista a Torino e a Porec: ecco i risultato

Weekend impegnativo per i Judoka del Budo Sanremo che hanno combattuto in importanti competizioni sia in Italia nella Finale A2 U21 con Jody Di Michele che in in Europa nella European Cup U18 di Porec con Valentina Palagi.

Buona gara per Valentina che in Croazia al primo turno batte agilmente l'atleta di casa, ma al secondo turno pur combattendo bene paga caro un errore dovendo cedere all'atleta Tedesca già vincitrice della tappa di Berlino e poi Bronzo di giornata. "Abbiamo sempre buoni feedback in Europa con Valentina è in continua crescita anche se i sorteggi non mettono in evidenza questo trend, stiamo lavorando per migliore ed evitare queste sbavature che in Europa compromettono la prestazione in gara", commenta il Tecnico Nicola Gianforte

Gara impegnativa anche per Jody Di Michele che dopo aver conquistato la Finale A2 con una fase di qualificazione ben condotta non riesce a ritrovare la stessa sicurezza cedendo nelle fasi preliminari della finale; "in questo momento non abbiamo continuità nelle prestazioni, stiamo lavorando in tal senso ed infatti saremo nuovamente in gara anche questo weekend per cercare quella continuità nei risultati che adesso ci serve", dichiara il tecnico Nicholas Di Michele.