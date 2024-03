Al 'Corso fiorito' di Sanremo il carro di Mentone con 900 kg di arance e 600 di limoni, verranno poi donati alla Caritas

Avrà anche un risvolto sociale il corso fiorito di Sanremo, che andrà in scena domenica prossima nella città dei fiori, tornando dopo un’assenza di quattro anni. La storica manifestazione matuziana, bloccata per due anni dal Covid e per altri due per problemi di carattere logistico, ospiterà infatti anche i carri ‘stranieri’ di Mentone e Locarno.

Il carro francese, infatti, sarà allestito interamente con arance e limoni, per ricordare la famosa festa della cittadina oltrefrontiera. Ma, dopo la giornata di domenica tutti gli agrumi saranno donati alla Caritas, un gesto importante in un momento come questo. Si tratterà di 900 kg di arance e 600 di limoni che verranno consegnate all’ente benefico, per le persone più bisognose.

Inizia quindi nel modo più bello, quello degli aiuti nel sociale, una manifestazione molto attesa nella città dei fiori, vista l’assenza da ormai molti anni. L’ultima sfilata si è svolta nel 2019 mentre, quella del 2020 venne annullata circa 15 giorni prima per l’ingresso in lock down del mondo intero, o quasi.

Il carro di Mentone, così come quello di Locarno e di Sanremo, verrà allestito all’interno della tensostruttura che, da alcuni giorni è stata montata in Pian di Nave. Una nuova attrazione per residenti e turisti, che potranno ammirare le tecniche di allestimento dei carri da vicino. Gli altri, lo ricordiamo, saranno invece preparati come sempre all’interno del parcheggio Rt, in piazza Colombo.

“Vorrei ringraziare il comune di Mentone – ci ha detto l’Assessore Giuseppe Faraldi – per la scelta fatta con le arance e i limoni che verranno utilizzati per il loro carro. Sarà sicuramente apprezzata dai responsabili della Caritas che li riceveranno. Un ringraziamento anche alla ‘Carf’, il raggruppamento di comuni che si trovano attorno a Mentone e che parteciperanno all’allestimento del carro”.