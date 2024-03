Pallavolo: la formazione Under 18 del Volley Team Arma Taggia conquista il pass per le 'Final Four'

In un Palaruffini di Taggia gremito, la formazione Under 18 del Volley Team Corradini Home Solutions agguanta il pass per le Final Four di domenica prossima a Diano Marina. Con due ottime prestazioni le ragazze di coach Ferrari e il suo secondo Gallina, vincono le due partite del girone a tre formato dal Carcare e dal Riviera Sanremo.

La prima partita della giornata vedeva di fronte il Carcare contro il Riviera Sanremo, società che collabora con la Scuola Pallavolo Mazzucchelli. Partita molto combattuta, punto a punto, finita con la vittoria del Carcare per 2-1 con i parziali di 29/27, 23/25 e 8/15.

Nella seconda partita la vincente di gara 1, il Carcare, affronta le ragazze del Vtat Corradini Home. Con una vittoria il Carcare otterrebbe il pass per le finali. La partita è molto bella, giocata dalle due squadre a viso aperto, il primo set è vinto dal Vtat 25/20, nel secondo non cambia la trama, 25/21 e gara vinta 2-0. Grande tifo sugli spalti anche da parte delle ragazze del Riviera volley che con questo risultato tornano in corsa per la vittoria finale.

Nella terza e ultima partita decisiva, si affrontano sul parquet il Vtat Corradini Home e il Riviera Sanremo. Un derby sempre sentito e in questa occasione, valevole per l’accesso alla final four. Una prestazione maiuscola delle ragazze di coach Ferrari però, non lascia scampo alle sanremesi che si arrendono in due set con il punteggio di 25/17 e 25/19.

Grande soddisfazione da parte della società per il lavoro che ragazze e staff tecnico stanno svolgendo. Obiettivo centrato con questa Final Four che ripaga ripaga gli sforzi di questi mesi.