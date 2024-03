A Imperia le sfide per sognare un posto nel tabellone di uno dei più importanti tornei mondiali di Padel

Passa da Imperia, e più precisamente dall’impianto del Don Quique di zona San Lazzaro, la strada che può portare al tabellone del Bnl Italy Major Premier Padel di Roma, uno dei quattro maggiori tornei al mondo (insieme a Doha, Parigi ed Acapulco) del 2024, in programma dal 17 al 23 giugno al Foro Italico, nella stessa struttura che dal 6 al 19 maggio ospiterà gli Internazionali d’Italia di tennis (Master 1000 Atp).

Da oggi a domenica 24 marzo i campi siti all’interno del Circolo Tennis Imperia e, in caso di maltempo, quelli della Qupola di Pontedassio, tutti gestiti dal Don Quique (sei in totale), sono teatro dell’unico torneo di selezione previsto in Liguria, il “Don Quique Fitp Open Bar & Ristorante Al Circolo”, con un montepremi complessivo di ben 5.000 euro. Al via i migliori specialisti della regione, sia in campo maschile, sia in quello femminile. Si entrerà decisamente nel vivo da venerdì 22, giornata in cui entreranno in scena i protagonisti più attesi, tra cui non manca il 17enne beniamino locale Pietro Giovannini (pluricampione italiano giovanile, bronzo europeo e 6° al mondo con la nazionale azzurra), il quale giocherà insieme al Lorenzo Cernigliaro, classe 2003, che difende i colori del Legnano Padel in serie A e si allena a Milano sotto l’esperta guida di Mauricio Lopez Algarra. Domenica le finali. I primi a scendere in campo sono i migliori delle fasi provinciali, disputate dal 21 al 25 febbraio scorso in più circoli e riservate agli atleti di terza e quarta fascia. Negli stessi giorni si svolgono le tappe organizzate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in altre regioni. I più meritevoli di ciascun tabellone accederanno ad un torneo finale che assegnerà le wild card del prestigioso Bnl Italy Major. Nella Capitale ci saranno ovviamente tutti i migliori giocatori a livello mondiale. L’anno scorso la vittoria andò al duo composto dall’argentino Tapia e dello spagnolo Coello, vittoriosi in finale su Navarro e Chingotto. A dimostrazione di quanto il torneo di Roma sia sentito, va segnalato che la prevendita dei biglietti è in corso già da oltre un mese. Il Premier Padel Tour 2024 comprende 25 appuntamenti, di cui tre in Italia. Una tappa, si tratta di una novità assoluta, sarà ospitata a Genova (torneo di categoria P2) dal 15 al 21 luglio, mentre dal 2 all’8 dicembre si giocherà indoor, come già accaduto, a Milano (P1). Gran finale in Spagna, a Barcellona, subito prima di Natale.

DQ LEAGUE MOU – Sono ben 66 le coppie (44 maschili e 22 femminili, suddivise in gironi da 11) che stanno partecipando alla Don Quique League Mou Pasticceria, competizione la cui fase a gironi si completerà il 3 maggio, dopo di che si disputerà la fase finale con il tabellone Gold per le migliori quattro di ciascun raggruppamento e Silver per le classificate dal 5° all’8 posto.

ACADEMY E ATTIVITA’ FEDERALE – Con l’inizio della primavera si intensificherà l’attività della DQ Academy, settore giovanile che è il fiore all’occhiello del club imperiese. Non va infatti dimenticato che di recente la compagine Under 18 ha ottenuto uno straordinario 2° posto nel Campionato Italiano Under 18 a squadre, piegata 2-1 nella finale – giocata sui campi amici – dai torinesi del Grugliasco. Il qualificato staff che si occupa della “cantera” e di tutta la parte di formazione tecnica dei soci e dei frequentatori del circolo è composto da Giovanni Fornaro (direttore sportivo), Martina Grosso, Claudio Enotarpi e Jacopo Accattino.

A breve, subito dopo Pasqua, scatteranno anche i campionati federali a squadre. In questa stagione il Don Quique sarà al via della serie C con quattro formazioni, due maschili e due femminili. Prevista la prima fase regionale, con possibilità di accesso a quella nazionale.