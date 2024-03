Successo per la camminata 'Insieme per l'Epilessia': domenica scorsa oltre 120 partecipanti

Grande partecipazione alla camminata "Insieme per l'Epilessia", organizzata dall'Associazione Italiana Epilessia Regione Liguria con il patrocinio di Asl 1 imperiese e Associazione AMarti.

Oltre 120 persone hanno preso parte all'iniziativa, che si è svolta a Sanremo domenica scorsa con partenza dal Forte di Santa Tecla e arrivo al Bar Ristorante Sud Est. Una bella giornata ha accompagnato un’onda viola per le vie del lungomare della città che ha visto l’affluenza di persone di tutte le età, unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'epilessia. Nel corso della mattinata Ilaria Tacchi Responsabile AIE Liguria, con il marito Alfredo Goracci, insieme ad amici volontari hanno accolto i partecipanti donando a tutti un fiocchetto viola, colore dell’Epilessia, e un bollino adesivo con il logo creato appositamente riportando il motto ”L'Epilessia non mi ferma”. L’Associazione Italiana Epilessia Liguria nasce su invito del Presidente nazionale Tarcisio Levorato, dopo il primo convegno sull'Epilessia organizzato dall'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante rivolto ai ragazzi e ai genitori del territorio lo scorso 15 Novembre 2023: AIE dopo il successo ha chiesto di colorare di viola la nostra regione affidando a noi, due genitori che convivono con l'Epilessia, di esser portavoce della mission dell’Associazione.

“Essere genitori e’ un impresa, ma essere genitori di un figlia che ha l'epilessia è complesso”. Presenti all'iniziativa una squadra di terapisti e medici professionisti capitanata dal Dott.Giuseppe Pili Direttore della Neuropsichiatria infantile Asl1 imperiese orgoglioso di poter dar voce a questa condizione neurologica che è sempre più diffusa.ma poco conosciuta. Presente il Consigliere Regionale della Liguria Sonia Viale, che ha enunciato l’impegno preso da parte del consiglio della Regione il 13 febbraio, in occasione della giornata internazionale dell’ epilessia, ovvero quello di dotare la Liguria di un Piano Diagnostico Terapeutico e Assistenziale per l’Epilessia, dimostrando segni evidenti di interesse e sensibilità nei confronti dei pazienti che soffrono di questa condizione. La Dott.ssa Martina Prette, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione aMarti ha presentato l'obiettivo della raccolta fondi a favore del progetto SBEF - Sostegno a bambini con epilessia e alle loro Famiglie: un percorso di valutazione e sostegno neuropsicologico specifico per bambini con epilessia collegato ad un percorso di sostegno psicologico per i loro genitori e caregiver, migliorando significativamente la possibilità dei bambini di integrarsi nei contesti di vita ad esempio quello scolastico; Il progetto ”Amarti a scuola” pensato appositamente per aiutare i ragazzi, gli insegnanti ad accogliere un compagno, un amico, che può manifestare una patologia all'interno di un gruppo classe come l’epilessia, il diabete, la celiachia, l’asma.

Ilaria e Alfredo hanno poi chiarito la mission dell’ Associazione, ovvero:

● Aumentare la consapevolezza sull’epilessia attraverso eventi nazionali, regionali e territoriali, campagne mediatiche.

● Influenzare le politiche pubbliche per raggiungere le migliori pratiche per le persone che vivono con l’epilessia.

● Lavorare per garantire che siano disponibili servizi e supporto adeguati.

● Aumentare l’accessibilità a informazioni affidabili e comprensibili sull’epilessia.

● Organizzare corsi di formazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

Perché lo facciamo? Perché vogliamo che lo stigma e il pregiudizio non impedisca di vivere la vita. Con AIE Liguria speriamo di poter sensibilizzare ulteriormente l'intera comunità sul tema epilessia di cui ancora troppo poco si parla creando una serie di eventi sul territorio e offrendo confronto e un supporto alle famiglie. Un momento particolarmente emozionante è stato il lancio di palloncini viola da parte dei bambini, a simboleggiare la speranza e la lotta contro l'epilessia.

Presenti alla condivisione delle attività AIE la Dott.sa Cecilia Bava Dirigente U.O.C. Pediatria Neonatologia Ospedale di Imperia Istituto G.Gaslini, la Dott.ssa Francesca Loffredo Psicologa e Psicoterapeuta, Emanuela Surace, Rosita Aiello, Ethel Moreno, Stefania Rossi .

L'Associazione Italiana Epilessia ringrazia per la riuscita dell’ evento, tutti coloro che hanno partecipato alla camminata, le autorità presenti, i volontari, gli insegnanti, le famiglie, gli amici, le associazioni, Davide Tacchi che ha reso possibile la comunicazione con il pubblico con il servizio audio alla postazione di arrivo,la tipografia La Commerciale Sanremo, Sanremo in festa, Fabio Muccio con lo staff del bar Sud Est per la disponibilità e la sensibilità dimostrata.