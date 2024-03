Sport e Natura: ottanta bambini alla pedalata eco-educativa della Milano-Sanremo

Ottanta bambini dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante hanno preso parte nei giorni scorsi alla pedalata eco-educativa della Milano Sanremo. Un evento organizzato proprio in apertura di un weekend di grande ciclismo con l’arrivo in riviera dei professionisti della Classicissima e la Granfondo Sanremo-Sanremo degli amatori.

L’iniziativa era dedicata alle classi prime ma, in una logica di inclusività, è stata allargata anche ad altri alunni della scuola. I ‘giovani ciclisti’ sono partiti da zona Sud Est di Sanremo e, percorrendo la pista ciclopedonale del ponente ligure, hanno raggiunto Santo Stefano al Mare dove ad attenderli c’era una merenda rigenerante per riprendere le energie. Interessante la visita al Mur museo relitto romano e la lezione tenuta sulla spiaggia dalla biologa marina Elena Fontanesi, che ha spiegato ai bambini le caratteristiche del mare e dei suoi abitanti.

“Siamo stati molto contenti di aderire a questa iniziativa – ha dichiarato Amalia Fresta Catena, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante – Come scuola ci impegniamo a promuovere la salute, lo sport ed il benessere. Avvicinare i bambini alla bicicletta, significa infatti salute e svolgere un’attività all’aria aperta. Un ringraziamento, insieme agli organizzatori dell’evento, va ai nostri docenti Paola Bordoli e Laura Semeria per il supporto fornito alla buona riuscita della giornata”.

Importante la collaborazione dell’UC Sanremo che, oltre ad un aiuto logistico, ha provveduto al noleggio delle biciclette per i bimbi che ne erano sprovvisti. “Abbiamo organizzato questa pedalata dedicata ai bambini, legandola ad un fine settimana di grande ciclismo nella nostra città - ha detto Fabrizio Fusini, presidente dell’UC Sanremo, società di grande blasone che da mezzo secolo organizza la Milano-Sanremo per Amatori - Questa è una manifestazione a cui teniamo molto come testimonia il suo inserimento nel progetto ‘Sportivi per Natura.. In Riviera" Attività fisica e culturale per la salute ed il territorio”.

Si tratta di un progetto che unisce il territorio e la sua salvaguardia con il benessere, l’attività fisica ed i corretti stili di vita. Capofila è il Comitato Sanremo Marathon. I partners del progetto sono: Sanremo Marathon, Sanremo Rugby, UC Sanremo e Sanremo Sport & Tourism. Sulle singole iniziative sono in via di attivazione ulteriori collaborazioni sul territorio con l'Istituto Comprensivo Italo Calvino, l'associazione Deplasticati, il Lions Club, l'Istituto Thetys.

I Comuni presenti lungo la pista ciclo-pedonale del Parco Costiero hanno concesso il proprio patrocinio già in sede di presentazione dell'iniziativa: Sanremo, Ospedaletti, Cipressa, Costarainera, Taggia, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare.

Il progetto trova il proprio sostegno principale da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, all'interno della seconda edizione del bando Sportivi per Natura. Partendo dall’esperienza maturata da tutti i partner del progetto nell’organizzazione di manifestazioni e attività sportive per tutte le fasce di età, la mission è quella di promuovere il coinvolgimento di grandi e piccini nell’attività sportiva all’aria aperta e nella protezione dell’ambiente naturale e della biodiversità.

I prossimi eventi riguarderanno nel mese di aprile attività edu-sportiva legate al Parco Costiero della Riviera dei Fiori ed il 15 giugno la Family Run della Run for the Whales (RFTW Plogging Challenge).

Per ogni evento (che sarà promosso attraverso attività stampa e comunicazioni dirette sui social ed un sito web dedicato: sxn.sanremomarathon.it) saranno realizzati gadget e medaglie per promuovere il progetto e incentivarne il senso di appartenenza.