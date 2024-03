Il secondo weekend del Printemps des Arts spazia dai capolavori cameristici romantici alle prime assolute al Nuovo Museo Nazionale di Monaco

I concerti inaugurali di questo secondo weekend del Printemps des Arts ( giovedì 21 e venerdì 22 marzo ) sono dedicati ad alcuni capolavori della musica cameristica di due giganti del Romanticismo austro tedesco: Schubert e Mendelssohn, di cui verranno proposte sia opere giovanili sia della maturità. Un viaggio affascinante nel repertorio dei quartetti per archi, che include il celeberrimo e amatissimo Quartetto n. 14 “La morte e la fanciulla” di Schubert e il Quartetto n. 6 che Mendelssohn scrisse dopo la morte dell’amatissima sorella Fanny. La composizione testimonia il dolore della perdita con pagine particolarmente espressive e toccanti. Protagonista di entrambi i concerti il Quartetto Modigliani, tra le formazioni cameristiche più interessanti e coinvolgenti del panorama internazionale.

Sabato pomeriggio 23 ( ore 15.00 e ore 16.00 ) il Printemps des Arts, nell’intento di sperimentare nuove forme di coinvolgimento e di ascolto della musica, proporrà la siesta musicale “Japanese Soul” nella quale gli spettatori ascolteranno sdraiati la musica evocativa concepita per l’occasione in prima assoluta dal compositore e flautista Fabrice Jünger che spazierà dalle note gravi e impalpabili del flauto basso a quelle aeree dell’ottavino. In serata (ore 20.00) all’Auditorium Rainier III, l’Insula orchestra, diretta da Laurence Equilbey, interpreterà un concerto tutto dedicato a Schubert e precisamente l’ouverture “Il Castello del piacere del diavolo”, le sinfonie n. 8 “Incompiuta” e n. 4 “Tragica”.

L’incontro tra musica e arti visive sarà protagonista della “passeggiata musicale” di domenica mattina (ore 11.00) 24 marzo al Nuovo Museo Nazionale di Monaco: l’esposizione dell’artista bolognese Pier Paolo Calzolari farà da cornice a 9 prime esecuzioni assolute commissionate dal festival ai compositori Lara Morciano, Samir Amarouch e Eric Monatalbetti. Appuntamento che verrà replicato in chiusura domenica 7 aprile. Chiude questo weekend un concerto mozartiano con le magnifiche sinfonie nn. 1, 25, 40 interpretate dall’Insula Orchestra.

Incontri e conferenze rivolte al pubblico precederanno i concerti al fine di presentarne i programmi, sabato 23 vi sarà la masterclass di violino tenuta da Amaury Coeytaux.

GIOVEDÌ 21 MARZO

18.00 TAVOLA ROTONDA «Il virtuosismo nel quartetto d’archi» Opéra de Monte-Carlo Café de la Rotonde con Bruno Mantovani, direttore artistico del festival, Jean-François Boukobza, musicologo, Tristan Labouret, musicologo e moderatore

20.00 CONCERTO Opéra de Monte-Carlo Schubert Quatuors à cordes nn. 4 & 14 «La Jeune Fille et la Mort», Mendelssohn Quatuor à cordes n. 2

Quatuor Modigliani

22.30 AFTER Opéra de Monte-Carlo Café de la Rotonde, con il Quatuor Modigliani

VENERDÌ 22 MARZO

19.00 IMMERSIONE BACKSTAGE per il pubblico giovane Théâtre Princesse Grace

20.00 CONCERTO Théâtre Princesse Grace

Schubert Quatuors à cordes nn. 7 & 15, Mendelssohn Quatuor à cordes n. 6

Quatuor Modigliani

SABATO 23 MARZO

10.00 – 12.00 MASTERCLASS Centre culturel Prince Jacques de Beausoleil

Amaury Coeytaux (violino)

15.00 e 16.00 CONCERTO SIESTA MUSICALE «Japanese Soul» CREATION One Monte-Carlo

Fabrice Jünger (flauti e composizione)

18.00 TAVOLA ROTONDA «Lo stile e l’innato in Mozart e Schubert» Auditorium Rainier III con Bruno Mantovani, direttore artistico del festival, Bastien Dollinger, pianista e musicologo, Tristan Labouret, moderatore e musicologo

20.00 CONCERTO Auditorium Rainier III

Schubert Le Pavillon du Diable (ouverture), Symphonie n° 8 en si mineur «Inachevée», Symphonie n° 4 en ut mineur «Tragique»

Insula orchestra, Laurence Equilbey (direzione)

DOMENICA 24 MARZO

11.00 CONCERTO-PROMENADE CRÉATION nell’ambito dell’esposizione «Pier Paolo Calzolari - Casa ideale» Nouveau Musée National de Monaco, Villa Paloma

Lara Morciano, Samir Amarouch, Eric Montalbetti, 9 prime esecuzioni assolute

Véronique Fèvre (clarinetto), Fanny Vicens (accordeon), Frédéric Audibert (violoncello)

18.00 CONCERTO Auditorium Rainier III

Mozart Symphonies nn. 1, 25 & 40

Insula Orchestra, Laurence Equilbey (direzione)

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo dei biglietti varia dai 20 ai 40 euro; biglietti gratuiti fino ai 25 anni. Per gruppi biglietti ridotti.