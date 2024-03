Spermiogramma, cos’è e a cosa serve

Lo spermiogramma è un esame particolarmente importante per lo studio dell’infertilità maschile e consiste in una semplice analisi del seme che darà informazioni importanti sulla qualità del seme stesso. Del liquido seminale infatti vengono analizzate alcune caratteristiche: il volume dell’eiaculato e la concentrazione degli spermatozoi, la motilità degli spermatozoi e la morfologia degli spermatozoi; l’ eventuale presenza di agglutinazioni e globuli bianchi. Tutte queste informazioni risultano molto utili per determinare una diagnosi di infertilità dell’uomo andando a individuare alcune specifiche problematiche: Oligozoospermia (riduzione della concentrazione spermatica): < 15 milioni/ml, Teratozoospermia (alterazioni della morfologia spermatica): < 30% forme normali, Astenozoospermia (riduzione della motilità spermatica): < 50% motilità di cui almeno il 25% con progressione rapida entro 60 minuti dall’eiaculazione, Azoospermia: assenza di spermatozoi nell’eiaculato e Criptozoospermia: rari spermatozoi nel sedimento visibili dopo centrifugazione.

Spermiogramma Roma: scegliere la competenza del centro Raprui

Anche per effettuare un esame apparentemente semplice come lo spermiogramma, è decisamente importante affidarsi a qualcuno che sia competente e in grado di individuare eventuali problematiche che, se trattate nel modo corretto, possono essere affrontate. Per chi sta cercando di effettuare uno spermiogramma a Roma ecco che una delle migliori realtà è rappresentata dal, da oltre trent’anni in prima linea per il trattamento dell’infertilità maschile e femminile.

Oltre alla professionalità dei suoi specialisti, il centro Raprui pone l’accento sull’ascolto del paziente: conoscere la sua personale storia potrà essere utile per individuare il migliore percorso da compiere insieme, per raggiungere l’obiettivo finale. Sempre nell’ottica di creare un clima disteso, il centro mette a disposizione dei propri pazienti un ambiente moderno che potrà così contribuire a fare sentire ogni paziente a proprio agio nonostante un percorso, quello della Pma, che crea sempre grande ansia nelle coppie che vi si approcciano. Ma se da una parte l’accoglienza dei pazienti riveste un ruolo di primaria importanza, c’è da dire che il centro Raprui non si è certo dimenticato di un altro importante aspetto, ovvero quello legato al progresso. Ecco perché negli anni sono stati numerosi gli investimenti compiuti in questa direzione; a oggi la clinica Raprui è dotata delle migliori strumentazioni e tecnologie per assicurare a tutti coloro che vi si rivolgeranno le più alte possibilità di successo.