Ristrutturazione condomini a Roma: perché scegliere Edil Rocchi

La ristrutturazione condomini è un lavoro molto impegnativo da fare eseguire solo ed esclusivamente a ditte qualificate che siano in grado di mettere in campo professionalità e anche grande esperienza. Edil Rocchi è in prima linea nella ristrutturazione condomini a Roma. I nostri professionisti vantano una grande conoscenza in questo settore e per il cliente questo è sinonimo di garanzia di risultati.

Le cause che rendono necessaria la ristrutturazione dei condomini

Sono numerosi i fattori che, nel tempo determinano la necessità di intervenire sulla ristrutturazione di un condominio. Ecco perché, nel valutare questo aspetto, è importante mettere a fuoco quelle cause che vanno risolte alla radice, per poter così essere in grado di garantire risultati duraturi nel tempo. Soglie spaccate oppure montate con scarso aggetto, sigillature aperte, gocciolatoi ostruiti sono ad esempio alcuni deiche impediscono alle soglie di esercitare la loro funzione di protezione con inevitabile infiltrazione d’acqua e danneggiamenti. Anche i frontalini danneggiati dal tempo oppure che si sono distaccati a causa di infiltrazioni d’acqua richiedono un lavoro di ristrutturazione di un condominio. Per portare avanti i lavori con successo, è indispensabile cercare di individuare leche determinano un deterioramento dell’edificio. Solo dopo un attento sopralluogo, allora, sarà possibile procedere in una direzione o nell’altra per garantire la migliore ristrutturazione possibile. La nostra impresa nel tempo ha adottato sistemi di lavorazioni studiati per eliminare le problematiche sopra indicate (e anche molte altre) una volta per tutte; questo è essenziale per poter garantire lavori per molti anni, dai 20 ai 30, senza dunque incappare in nuovi problemi dopo poco tempo. Con l’aiuto dello studio costante di nuovi materiali, il loro utilizzo e una manodopera altamente specializzata, siamo in grado di eseguireatte a risolvere le principali criticità, messe in luce con lavorazioni alternative o in aggiunta a quelle tradizionali inserite nella maggior parte dei capitolati redatti senza aumento dei costi.

Preventivo gratuito di capitolati lavori con Edil Rocchi

Potrete contattare la nostra ditta per avere unadatto alla vostre esigenze che verrà redatto dal nostro ingegnere qualificato. Se deciderete di affidarvi a noi saremo in grado di seguirvi durante tutta la fase della ristrutturazione, fornendovi supporto grazie alla nostra manodopera specializzata e formata.