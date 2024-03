Sanremo: 58enne ubriaco fermato in scooter dalla Municipale, aveva anche un coltello proibito

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio svolto oggi pomeriggio, gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato un uomo di 58 anni che viaggia su uno scooter.

Dimostrando sintomi tipici dello stato di alterazione da alcol, è stato sottoposto al controllo etilometrico da cui è risultato un tasso alcolico superiore più del doppio a quello massimo consentito.

In suo possesso anche un pericoloso coltello a serramanico, che è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.