Nuova ciclistica Arma: sabato 23 la presentazione delle squadre agonistiche per la stagione 2024 (foto)

La Nuova Ciclistica Arma presenterà Sabato 23 Marzo, alle ore 15.30, in Piazza Chierotti nel centro di Arma di Taggia, tutte le sue squadre agonistiche della Stagione 2024.



La giovane Società è nata nel 2021 grazie ad un gruppo di amici appassionati di ciclismo, e da lì è cominciata la sua crescita. È l'unica società in Liguria ad essersi impegnata in tutte le quattro categorie giovanili. Dai Giovanissimi agli Juniores. Questo grazie anche a tutti gli sponsor, fondamentali per il successo della squadra.



La Nuova Ciclistica Arma vanta tre punte di diamante nello staff: Gianluca Oddone, Presidente della Società e tecnico allenatore di 3 livello, da più di 30 anni accompagna grandi talenti nel loro percorso; Alessandro Rolando, tecnico allenatore di 2 livello, che con la sua grande passione per lo sport e per i bambini, sta facendo crescere il gruppo delle Piccole Canaglie tra bici e divertimento; Donato Ruscito, tecnico allenatore di 3 livello di grandissima esperienza nelle categorie giovanili.



Sabato sarà una meravigliosa giornata a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare: dj, musica, sport, bambini e ragazzi. Un grande evento per cominciare con grande spirito la Stagione 2024 della grande famiglia che è la Nuova Ciclistica Arma.