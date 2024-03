Golf: prende il via il 1° circuito regionale di gare nato nell'ambito di ‘Liguria Golf Experience’

Grande successo per la prima tappa del Liguria Golf Experience Tour 2024 che si è svolta sabato 14 marzo al Golf della Pineta di Arenzano, un sold out con giocatori provenienti anche da Piemonte e Lombardia.



Il circuito regionale di gare è nato nell'ambito di “Liguria Golf Experience”, progetto voluto fortemente da tutti i Circoli e campi pratica liguri, patrocinato da Regione Liguria e Federazione Italiana Golf che, per la prima volta in Liguria, vede fattivamente uniti diversi professionisti del settore impegnati nel promuovere attraverso il golf il territorio ligure con le sue peculiarità turistiche ed enogastronomiche.



Il Tour, che proseguirà domenica 24 marzo al Castellaro Golf Club a Imperia, prevede 2 tappe per ciascuno degli 8 circoli liguri con una Classifica Generale Netta, Lorda, Ladies Premio Daphné, Trofeo individuale BPER Banca Cesare Ponti, Kress Team Challenge e 11 super premi finali.



Gli 8 Circoli coinvolti, Circolo Golf degli Ulivi (Sanremo - IM), Castellaro Golf Club (IM), Golf Garlenda (SV), Golf Club Albisola (SV), Golf Club Genova St. Anna (Cogoleto - GE), Golf della Pineta di Arenzano (GE), Circolo Golf Tennis Rapallo (GE), Golf Club Marigola Lerici (SP), coprono tutte le province liguri, da Sanremo a La Spezia, con un'offerta golfistica molto interessante che sta già richiamando anche i giocatori delle regioni limitrofe.

I tracciati trovano infatti spazio lungo tutta questa splendida regione che si presenta con le sue molteplici diversità morfologiche, naturalistiche e caratteriali, dando così la possibilità di unire la scoperta delle bellezze caratteristiche del luogo con un'autentica “Liguria Golf Experience”.



Calendario gare e informazioni su http://www.liguriagolfexperiencetour.com