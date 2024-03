Calcio a 5, serie C: l'Airole FC perde a testa alta in casa del Marassi capolista

Partita di alto livello per l'Airole FC venerdì scorso al PalaDiamante di Genova Bolzaneto nella penultima giornata della regular season del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria.

Di fronte al Città Giardino Marassi, capolista del torneo ormai ad un passo dalla promozione diretta in serie B, le viverne hanno infatti offerto una prova di grande carattere cedendo per 10-5 solo nel finale dopo aver mantenuto il risultato di parità fino ai primi minuti del secondo tempo.

Grande protagonista in casa biancoverde il bomber Davide Trama autore di quattro reti che, unite all'autogol dei locali, hanno permesso al team ospite di chiudere il primo tempo in svantaggio 5-3 per poi agguantare il 5-5 nella ripresa prima di tornare sotto con gli avversari abili a trovare poi l'allungo decisivo nel finale. Un risultato che mantiene l'Airole al quinto posto in classifica minacciato però dal Genova Futsal riportatosi a tre lunghezze.

Decisiva per il piazzamento finale delle viverne, nonché per le sorti del campionato stesso, sarà quindi l'ultima giornata prevista per venerdì al PalaRoja di Roverino contro il Taggia secondo in classifica proprio a tre lunghezze dal Marassi che sarà invece impegnato sul campo del Caramagna fresco di salvezza raggiunta con una gara d'anticipo. Due sfide che decreteranno la squadra promossa in serie B e la relativa griglia dei playoff fra gli altri club di alta classifica.