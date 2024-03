Sanremo, le ragazze della Let's Go di Giorgia Soleri prime classificate al Perugia MM Contest (Foto)

Le ragazze della Let's Go di Giorgia Soleri prime classificate al Perugia MM Contest.

Lo scorso 16 e 17 marzo si è tenuto a Perugia un evento organizzato da Macumba srl, con lezioni di fitness di istruttori provenienti da tutta Italia, tra cui Giorgia Soleri della Let's Go di via Manzoni 43. In occasione della convention, si è svolto il primo contest di Macumba Fitness Dance, al quale hanno partecipato 16 gruppi di diverse palestre. Le ragazze della Let's Go, capitanate da Giorgia Soleri, hanno partecipato con entusiasmo e determinazione, conquistando il primo posto.

"Un ringraziamento va a Max Imperoli e a tutto il team Macumba per questo weekend all'insegna del fitness e del divertimento" - dice Giorgia Soleri, presidente dell'ASD Let's Go di Sanremo - "Si torna in palestra più carichi di prima con tutti i vari corsi per grandi e piccoli".