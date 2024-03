Caricasa Rari Nantes Imperia si arrende in casa della capolista Piacenza Pallanuoto per 17-9 e rimane ferma a 16 punti in classifica. Prima della sosta di Pasqua, i giallorossi torneranno in vasca, alla ‘Cascione’, contro Novara.

Caricasa Imperia, alla ‘Faustina’ di Lodi - sede casalinga scelta dai piacentini -, paga le pesanti assenze del centroboa Corio (che ha scontato l’ultimo turno di squalifica), Taramasco (in ripresa dall’infortunio patito a Vicenza) e le indisponibilità di Lengueglia e Mazzariol; la panchina viene così rimpinguata con cinque giocatori appartenenti alla Under 16 che possono così fare tesoro della trasferta con i più grandi.

I giallorossi di Garibaldi (ancora fermo per squalifica) cominciano col piede giusto grazie alla rete del difensore Grosso ma i padroni di casa ribaltano il punteggio nel giro di quaranta secondi. Gli imperiesi non riescono a realizzare il penalty del pareggio mentre la capolista, dall’altro lato, allunga. Sarà il primo e decisivo strappo che si allungherà fino al 17-9 finale. Va comunque segnalato il bel poker di capitan Rocchi, fermato da un rosso (quantomeno cervellotico) nell’ultimo intervallo; oltre alla doppietta del diciottenne Mantovani che sale a 5 reti nelle ultime due partite.

Sabato prossimo, alle 17:30, la Rari tornerà in vasca alla Cascione.

IL TABELLINO

PIACENZA PALLANUOTO – CARICASA R.N.IMPERIA 17-9

(5-2; 6-2; 2-3; 4-2)



PIACENZA – Bernardi, Krstev, Corti, Crapanzano 1, Frodà 3, Viacava 1, Merlo, Galbignano 2, Clini, Andelic 3, Giacobbe 4, Roveda 3, Bosi, Ferrari



IMPERIA – Di Lionardo, Arco, Grosso 1, Lanteri, Rombo, Marano, Alberti, Carrai, Mantovani 2, Cipriani, Rocchi cap. 4, Cesini 2, Carpano. All.: Taramasco (Garibaldi sq.)



Espulso Rocchi (I) per proteste tra terzo e quarto tempo: uscito per limite di falli Merlo (P) nel terzo tempo. Sup. Num.: Piacenza 6/11 + un rigore fallito, Imperia 3/13 + un rigore fallito