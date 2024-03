Pallavolo: prima affermazione stagionale per i gialloneri del Grafiche Amadeo

Attesa per 19 giornate è arrivata sabato sera, di fronte al proprio pubblico, al termine di un match elettrizzante, la prima vittoria stagionale del Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di volley di serie B.

Tornati a giocare a villa Citera, dopo aver affrontato sei consecutive trasferte, i gialloneri di Cesare Chiozzone, hanno regolato con un più che convincente 3 a 1 gli spezzini dello Zephir Mulattieri, gli avversari più immediati nella ormai compromessa classifica del torneo cadetto.

25-21; 25-21; 21-25; 25-18 i parziali maturati nel corso della gara affrontata con la giusta e necessaria determinazione dai gialloneri, che si sono fatti trovare pronti e convinti nei propri mezzi a dispetto delle numerose sconfitte che hanno tracciato sin qui il loro cammino.

«E’ stata la vittoria del cuore, voluta, cercata, meritata –il commento unanime che arriva dallo spogliatoio del team sanremese– una vittoria frutto, inutile aggiungerlo, della nostra migliore prestazione stagionale, di una gara perfetta, nel corso della quale ognuno dei giocatori scesi in campo, ha reso il massimo del proprio rendimento. Ci siamo aggiudicati i primi due set, giocati con molta concentrazione, denotando ottima capacità di ricostruzione, prestando molta attenzione, commettendo soprattutto pochi errori. Non è andata nello stesso modo nel terzo set nel corso del quale abbiamo accusato un attimo di rilassamento che ci ha portato a commettere errori in fase di ricezione ed anche nel servizio. In quelle condizioni il nostro attacco è andato più volte fuori giri ciò ha consentito agli spezzini di aggiudicarsi il parziale. Le cose sono tornate al loro posto nel corso del quarto set affrontato, se vogliamo, anche con una certa disinvoltura: testa, cuore, gambe e braccia hanno funzionato a dovere. È stata una gran bella serata. Speriamo, da qui alla fine di poter ripetere qualcosa del genere».

I risultati delle altre gare della 19esima giornata: Mercatò Alba – Yaka Volley Malnate VA 0-3; PVLCerealterra Ciriè – Alto Canavese TO 2-3; Sant’Anna TomCar TO – Trading Log SP 1-3; Rossella ETS Caronno – Volley Parrella TO 3-2; R&S Mozzate – Ilario Ormezzano BI 1-3. Ha riposato: Saronno.

Classifica: Sant’Anna TomCar TO* e Alto Canavese TO 41, Rossella ETS Caronno* e Yaka Volley Malnate VA 40, PVL Cerealterra Cirié 38, Volley Parrella TO e Trading Log SP* 30, Saronno* e Ilario Ormezzano BI 19, Mercatò Alba* 18, 16, R&S Mozzate* 12, Zephir Mulattieri SP 9, Grafiche Amadeo 5. *=Una partita in meno.