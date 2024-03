Divisione regionale 1, Bvc Sanremo supera in volata il Basket Follo

Un ormai matematicamente retrocesso Bvc Sanremo gioca un grande match e supera in volata gli spezzini del Basket Follo, che cercava nell’occasione i due punti mancanti nella corsa verso la salvezza. La partita è rimasta in bilico per tutta la sua durata e si è risolta a favore del team matuziano solo nei minuti finali.

“Cuore, coraggio e attributi, con queste tre cose oggi abbiamo vinto. Davvero una grande prova d’orgoglio di tutti i ragazzi, che hanno lottato e giocato assieme dall’inizio alla fine. Grazie anche al numeroso pubblico. Bravi tutti!” - commenta Alessandro Deda, presidente, allenatore e giocatore del Bvc.

Divisione Regionale 1 – terza giornata di ritorno Poule Salvezza

Bvc Sanremo – Follo 66-63 (20-14, 14-24, 16-13, 16-12)

Bvc Sanremo: Colombo 32, Deda 9, Tacconi Davide 13, Tacconi Daniele, Genovese 3, Pistola 9, Di Vincenzo, Markishiq. Coach: Alessandro Deda.

Follo: Moscatelli, Gelmuzzi 23, Preci 14, Salvia, Cozma 11, Leporati 2, Bardelli 2, Corradi, Liberatore 2, Pizzanelli 9, Santucci, Di Benedetto. Coach: Juan Agustin Strano.