Calcio, Sanremese. Bertani boccia solo l'approccio: "Abbiamo faticato a entrare in partita, ma con l'Albenga meritavamo di più"

Microfono aperto per Damiano Bertani, complice la squalifica di mister Gori, nel post partita dell'Annibale Riva.

La Sanremese ai punti avrebbe meritato qualcosa in più, ma due traverse colpite, la grande parata di Salvato su Ibe e il tiro fuori di Lordkipanidze hanno impedito ai matuziani di tornare a casa con il bottino pieno.

Al tecnico non è piaciuto l'approccio alla partita (e non a caso ha mandato a scaldarsi Ibe per stimolare chi era in campo), promuovendo però a pieni voti quanto visto nella ripresa.

Sul fronte infortuni, invece, bisognerà attendere dopo la sosta per vedere l'infermeria svuotarsi in maniera tangibile.

ALBENGA - SANREMESE 0-0

ALBENGA: Salvato, Mukaj (46' Siciliano), Legal, Galliani, Venneri, Tesio, Berretta, Nesci, Jebbar (46' Diagne), La Vecchia (89' Destito), Di Stefano (46' Pellicanò).

A disposizione: Romano, Colantonio. Castiglione, Rosso, Vari.

Allenatore: Aiello

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Bechini, Gagliardi, Lordkipanidze, Cesari, Larotonda, Vassallo (61' Ibe), Incorvaia (61' Pietrelli), Conti (82' Spatari).

A disposizione: Ferro, Salto, Farrauto, Castelli, Di Fino, Santanocito.

Allenatore: Bertani (Gori squalificato)

Arbitro: Dania di Milano

Assistenti: Zanichelli di Legnano e Chiaro di Busto Arsizio