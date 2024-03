Calcio, Prima Categoria. L’Ospedaletti crea tanto ma non basta, orange superati di misura dall’Oneglia

Tante occasioni da gol, pali e traverse, ma alla fine zero punti portati a casa. L’Ospedaletti esce beffato dal campo dell’Oneglia dopo una partita all’attacco con innumerevoli chance per fare proprio il bottino pieno.

Partono forte i padroni di casa che si portano in vantaggio dopo soli due giri di orologio con Schievenin, abile a sfruttare (in sospetto fuorigioco) una palla vagante dopo l’incrocio dei pali colpito da Mane. Ma gli orange sono in partita e riportano il match sul pari nel giro di 6 minuti con Saih che finalizza anticipando di testa il portiere su assist di Schillaci. Poi gli ospiti hanno diverse occasioni per portarsi in vantaggio ma Saih colpisce la traversa, mentre Russo e Verbicaro sprecano.

Nella ripresa l’Ospedaletti schiaccia gli avversari nella loro metà campo, ma si mette di mezzo la cattiva sorte con un’altra traversa all’attivo e il palo colpito dalla punizione dal limite battuta da Schillaci. Poi ancora una lunga lista di occasioni sprecate con Avandro, Siberie, Schillaci e Saa Zambrano. La beffa arriva al minuto 86 quando, su azione di calcio d’angolo per l’Ospedaletti, l’Oneglia si lancia in contropiede e segna la rete del definitivo 2-1 con Lo Sicco. Inutile il forcing finale degli orange, il triplice fischio del direttore di gara sancisce la sconfitta dell’Ospedaletti nonostante una gara propositiva e con innumerevoli occasioni all’attivo. Resta la soddisfazione per il nuovo esordio di un under con il 2007 Angeli entrato in campo nella ripresa.

“È assurdo, non ho parole - commenta sconsolato mister Fabio Luccisano al termine della partita - abbiamo preso pali e traverse come non mi è mai capitato di vedere. Sei o sette palle gol non concretizzate a uno contro uno con il portiere. E poi nel finale il gol della vittoria subìto per la nostra foga di andare a segnare. Abbiamo preso due gol con un tiro e mezzo. Ma nel calcio ci sta, quando sbagli molto forse è giusto perdere, così cresci. È un peccato. Ora andiamo avanti fino alla fine del campionato giocando nel miglior modo possibile anche per continuare a far crescere i nostri giovani”.

Oneglia - Ospedaletti 2-1

Marcatori: 2’ Schievenin, 8’ Saih, 86’ Lo Sicco

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saa Zambrano (19 Avandro), 4 Saih (14 Ferrari), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Verbicaro (18 Angeli), 8 Barbagallo, 9 Siberie, 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 13 Bacciarelli, 15 Bestagno, 16 Molinari, 17 Cascone, 20 Di Nicola

Allenatore: Fabio Luccisano

Oneglia: 1 Cacciò, 2 Dematteis, 3 Negro, 4 Delfino, 5 Alberti, 6 Schievenin, 7 Ansaldo (17 Cosentino), 8 Lo Sicco, 9 Moscatelli (15 Meda), 10 Mane, 11 De Col (14 Di Leo)

A disposizione: 12 Marzupio, 13 Manitto, 16 Murru, 18 Pippia

Allenatore: Massimo Casella

Arbitro: Sig. Gabriele Semeria (Imperia)

Ammoniti: Barbagallo, Ferrari, Angeli, Schievenin, Negro, Di Leo

Espulsi: Schievenin