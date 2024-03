Calcio. I legni e Salvato fermano la Sanremese, 0-0 in casa di una generosa Albenga

ALBENGA - SANREMESE 0-0

49' finisce qua! Reti bianche al Riva

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Destito per La Vecchia, cambia anche Aiello

42' fiammata dell'Albenga al limite, tiro respinto nella sua corsa verso la porta di Bohli, mani nei capelli per Siciliano

39' break Sanremese sulla trequarti con Gagliardi, palla per Lordkipanidze che pur da posizione defilata avrebbe potuto portare in vantaggio gli ospiti. Pallone colpito dal basso verso l'alto, graziato Salvato

37' Esce Conti nella Sanremese, al suo posto Spatari

35' intervento in ritardo di Legal, giallo. Dalla mattonella Gagliardi non inquadra lo specchio

30' poco o nulla da segnalare negli ultimi 10 minuti

19' prima azione pulita della Sanremese. Verticale per Ibe che elude il fuorigioco e si presenta solo davanti a Salvato, strepitoso il portiere a opporsi all'ex punta della Castellanzese

16' arrivano i primi cambi anche per la Sanremese. Fuori Vassallo e Incorvaia per Ibe e Pietrelli

14' ottimo il movimento di Vassallo a trovare spazio per la conclisione, pollice verso invece per il destro del centravanti genovese, ben distante dai pali di Salvato

12' Venneri rifinisce per il colpo di testa di Pellicanò, buona l'elevazione, meno la mira

8' Aiello non gradisce le proteste del collega Bertani, proteste evidenti del tecnico ingauno

3' Il 4-2-3-1 resta per l'Albenga, ma cambiano gli interpreti. Siciliano fa il terzino sinistro, Nesci a destra, Venneri va in mediana con Berretta e Tesio si posiziona alle spalle di Pellicanò. Diagne e Lavecchia i due esterni d'attacco

1' rivoluzione Aiello, escono Jebbar, Mukaj e Di Stefano, al loro posto Diagne, Pellicanò e Siciliano.

SECONDO TEMPO

46' nel finale traversa di Cesari! Il quinto mancino di Gori sfrutta al meglio un ponte in area, piattone e trasversale centrata! Squadre negli spogliatoi

45' ci sarà un minuto di recupero

43' punizione di Mukaj, completamente mancata la porta di Bohli

38' traversa di Gagliardi direttamente da calcio d'angolo, sfiorato il gol olimpico

36' ancora una punizione di Gagliardi, questa volta la mira c'è, come la risposta a mani aperte di Salvato

33' Berretta a terra, accenno di scaramucce subito sedate

30' Conti prova a scuotersi, destro di controbalzo dai 25 metri, forte ma centrale, Salvato respinge a mani aperte

28' punizione alta di Gagliardi, a testimonianza di una prima mezz'ora tecnicamente povera

23' Tesio tenta il sinistro dal limite, conclusione masticata che termina lentamente sul fondo

19' 3-5-2 per la Sanremese: Gagliardi mezz'ala lega il gioco con le due punte, Vassallo e Conti

16' muove palla la Sanremese, la palla arriva in area per Gagliardi, tocco di mancino al volo che non impegna Salvato

12' prova a premere l'Albenga, il tiro di Berretta trova però l'opposizione di Bechini

9' 4-2-3-1 leggero per l'Albenga con Nesci, e Jebbar alti, La Vecchia falso nueve con Di Stefano alle spalle

6' fasi di studio in avvio, poco da segnalare su entrambi i fronti

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Salvato, Mukaj, Legal, Galliani, Venneri, Tesio, Berretta, Nesci, Jebbar, La Vecchia, Di Stefano.

A disposizione: Romano, Pellicanò, Badara, Siciliano, Destito, Colantonio. Csastiglione, Rosso, Vari.

Allenatore: Aiello

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Nenci, Bechini, Gagliardi, Lordkipanidze, Cesari, Larotonda, Vassallo, Incorvaia, Conti.

A disposizione: Ferro, Salto, Ibe, Farrauto, Castelli, Di Fino, Santanocito, Pietrelli, Spatari.

Allenatore: Bertani (Gori squalificato)

Arbitro: Dania di Milano

Assistenti: Zanichelli di Legnano e Chiaro di Busto Arsizio