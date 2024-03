Calcio a 5 femminile, sconfitta in trasferta per le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy

Sconfitta in trasferta per le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy asd. Mercoledì sera la squadra femminile, sul campo Canevari di Genova, ha affrontato la Futsal Club Genova, partita valida per la quarta giornata di campionato di serie C di calcio a 5 femminile.

Nonostante le doppiette di Cento e Valentini, le ragazze allenate da mister Ivan Busacca perdono con un risultato finale di 5-4. “Non è stata una buona partita da parte nostra condizionata da un terreno di gioco dove era impossibile stare in piedi, su ogni azione si scivolava con il rischio di farsi male su una superficie in plastica con parecchia sabbia" - commenta mister Ivan Busacca - "Siamo partiti bene ma abbiamo sprecato troppe occasioni sotto porta dopo quello creato e, quindi, ci abbiamo messo anche del nostro per non vincere questa sfida”.

"Sicuramente la tenacia e la caparbietà delle nostre atlete servirà loro per affrontare al meglio le prossime sfide, tireranno fuori la consueta grinta" - dice il mister Busacca - "Prossimo appuntamento al campo Zaccari mercoledì 20 marzo alle 21 dove ospiteranno le ragazze della Città Giardino Marassi".